75 Jahre gelebte Solidarität - You'll never work alone!

75 Jahre gelebte Solidarität! – Mit einer Theaterproduktion (Freier Eintritt) erinnern wir am 21. März 2020 an die Gründung der Gewerkschaften in Aachen nach dem II. Weltkrieg

Mit einer Theaterproduktion erinnert der DGB an die Gründung der ersten Keimzelle der Gewerkschaften nach dem 2. Weltkrieg. Denn am 18. März 1945, zu einer Zeit als im übrigen Deutschen Reich noch gekämpft wurde, fanden sich im bereits seit Oktober 1944 vom Faschismus befreiten Aachen 80 Menschen zusammen, die mit dem ‚Freien Deutschen Gewerkschaftsbund‘ die erste Gewerkschaftsorganisation nach dem Krieg gründeten. Eine Lehre aus dem Faschismus war es, die Gewerkschaften als Einheitsgewerkschaft neu zu gründen. Es sollte keine politischen oder konfessionell orientierten Gewerkschaftsorganisationen mehr geben, die sich – wie in der Weimarer Republik geschehen – z.T. gegenseitig bekämpften. Ein Betrieb – eine Gewerkschaft war die Losung. Die Gründerväter und –mütter verfolgten dabei bereits das Ziel und die Vorstellungen von Hans Böckler, der später zum 1. Vorsitzenden des daraus folgenden DGB in der Bundesrepublik Deutschland werden sollte.

Gemeinsam mit dem Stadttheater Aachen produzieren wir ein Stück, in dem Theater auf Poetry Slam trifft. Dabei tragen bekannte Akteure wie Kindler, Gräfen, Rosenbaum, Kersting, Sabbagh und Stein aus der Poetry-Slam-Szene ihre eigenen Texte zu gewerkschaftlichen Themen im Rahmen eines Theaterstückes vor, welches an die 75-jährige Geschichte der Gewerkschaften und damit an 75 Jahre gelebter Solidarität erinnert.

Die Aufführung des Stückes im Stadttheater Aachen erfolgt am Samstag, den 21. März 2020!

PROGRAMM

18 Uhr Einlass

18:30 Uhr Einführung/Grußworte

19 Uhr Come together!

19:30 Uhr Beginn der Vorstellung

Mehr Informationen zu den Mitwirkenden an der Theaterproduktion findet man auf der Seite des Stadttheater Aachen



Verbindliche Kartenbestellungen (Freier Eintritt) (Begrenzte Anzahl an Rollstuhlplätze) können online über die Homepage des DGB oder telefonisch in der DGB-Geschäftsstelle (0241 9467120) abgegeben werden: Zur Bestellung!